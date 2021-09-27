السفارة الأمريكية في دمشق : تقديم حكومة بلادها 4 ملايين دولار للإدارة الذاتية كمساعدة عاجلة لمواجهة كورونا

تقدم الولايات المتحدة من خلال قانون خطة الإنقاذ الأمريكية 4 ملايين دولار لاحتياجات #كوفيد19 العاجلة في شمال شرق سوريا. بهذه الأموال ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما يلي:

١- إنشاء مصنع لتعبئة الأكسجين في الحسكة لتزويد المستشفيات والعيادات الصحية بالأكسجين الطبي.

٢- تعزيز قدرة استجابة مستشفى الحسكة الوطني لـ #كوفيد19 ، بما في ذلك التدريب على إدارة حالة كوفيد-19 للموظفين ، وتحسين أقسام العزل ، وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي.

٣- تحسين إمكانيات التشخيص السريري لوباء #كوفيد19 ومضاعفاته، وإدارة أعراض وباء #كوفيد19 وتطبيق المعايير الأساسية لمنع العدوى والسيطرة ، من خلال تدريب العاملين في المجال الصحي.

٤- تحسين منشآت تخزين اللقاح في محافظة الحسكة.

#قانونخطةالإنقاذ_الأمريكية

المصدر: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية – دمشق

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