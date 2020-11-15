السفارة الامريكية بدمشق:”الجوع” من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه. الأسد يدمر سوريا”.

السفارة الامريكية بدمشق:”الجوع” من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه. الأسد يدمر سوريا”.

أثارت طوابير الخبز التي صارت روتين السوريين اليومي، السفارة الأميركية بدمشق التي ألقت باللوم على بشار الأسد الذي حول كل موراد البلاد لخدمة الحرب التي يقودها ضد شعبه، وفق تعبير تغريدة التمثيلية الدبلوماسية الأميركية.

وكتبت السفارة الأميركية في دمشق في صفحتها الرسمية على توتير” يضطر الشعب السوري للوقوف في طابور للحصول على الخبز لأن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء و الوقود من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه. الأسد يدمر سوريا”.

وتعيش سوريا أزمة غداء حادة وبات الخبز مادة نادرة، ولم يعد بيعه كما في الماضي، بل أنه ومنذ 19 سبتمبر الماضي بات يباع للسوريين من قبل حكومة الأسد عبر ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”، وفقا لنظام “الشرائح” في مخابز دمشق وريفها.

ووفق الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز، تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين.

أما العائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.

وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في 31 من أغسطس الماضي، إن 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن دون مساعدة عاجلة، مضيفا أنه “من الممكن أن ينزلق أكثر من 2.2 مليون إلى حافة الجوع والفقر”.

المصدر: الحرة