السلطات الصحية تتساهل في تطبيق الحجر الصحي مع الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الوفيات إلى 6.. وتسجيل 63 حالة جديدة

وثق المرصد السوري وفاة مصاب بفيروس “كورونا” في ريف إدلب، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 ممن يحملون الفيروس في شمال غرب سورية وهم: امرأة مسنة في بلدة الدانا بريف إدلب، وأخرى في في بلدة صوران بريف حلب، وطبيب في ريف حلب الشمالي، ورجل مسن في مدينة الباب، ورجل خمسيني في مدينة سلقين بريف إدلب، ورجل في ريف إدلب.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن أقسام الحجر الصحي تتساهل مع المشتبه بحملهم لفيروس “كورونا”، ولا تمانع من تطبيق الحجر الصحي في منزل المصاب، للتهرب من المصاريف التي يتكفل بها مركز الحجر الصحي للحالات المشتبه فيها ريثما يتم أخذ نتيجة التحليل.

على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 63 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 596 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 196.