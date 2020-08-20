السلطات الصحية تسجل حالة ثانية بـ”كورونا” في مخيمات سرمدا.. وارتفاع إجمالي الإصابات في شمال غرب سورية إلى 59

سجلت السلطات الصحية، اليوم، حالة مصابة بفيروس “كورونا” تقطن مخيمات سرمدا في ريف إدلب، بعد اكتشاف حالة في مخيمات سرمدا خلال الـ24 ساعة الفائتة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 59 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و28 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و29 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 46 حالة.

وسجلت السلطات الصحية، في 18 آب، وفاة امرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وهي تعد حالة الوفاة الأولى في مناطق شمال غرب سورية.