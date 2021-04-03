السلطات المصرية تبعد مواطن سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق ، قرارا نشر بالجريدة الرسمية ، بشأن إبعاد مواطن سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21 فبراير 2021 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر ما يلي:

ونصت المادة الأولى من قرار الوزير، على إبعاد خالد رياض الخطيب، سوري الجنسية ومن موالد 23 مايو 1984، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

فيما نصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.

المصدر: RT