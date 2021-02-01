“السورية للتخزين” تخفض مخصصات البنزين المدعوم للسيارات تزامناً مع توقف شبه تام لأفران الخبز في الغوطة الشرقية

أعلنت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” التابعة لوزارة النفط السورية، عن تخفيض كميات البنزين المدعوم للسيارات الخاصة عبر البطاقات الذكية إلى 75 لترًا في الشهر بعدما كانت 100 لتر، يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة المحروقات ضمن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، يأتي ذلك مع استمرار المواطنين ضمن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالوقوف بطوابير طويلة على الأفران للحصول على الخبز، وذلك بسب استمرار حكومة النظام بعدم تقديمها الوقود والطحين الكافي للأفران، حيث تشهد الغوطة الشرقية بريف دمشق على وجه الخصوص أزمة كبيرة على بعض الأفران التي مازالت تعمل لبضع ساعات فقط، وفق ما أفادت به مصادر المرصد السوري من داخل الغوطة الشرقية بتوقف غالبية أفران الخبز عن العمل، بسبب تخفيض كميات الطحين المدعوم لها من قِبل سلطات النظام بشكل كبير لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك، مصادر أهلية قالت للمرصد السوري، بأن طوابير الأهالي على أفران الخبز في العاصمة دمشق ازدادت خلال الأيام الأخيرة بسبب لجوء الكثير من أهالي الغوطة الشرقية لأخذ مخصصاتهم من الخبز من أفران العاصمة.