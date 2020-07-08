السويداء تشهد استياءًا شعبياً متواصلاً على خلفية استمرار اعتقال المتظاهرين من قبل أجهزة النظام الأمنية

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الاستياء الشعبي في مدينة السويداء على خلفية استمرار قوات النظام باعتقال مواطنين من أبناء السويداء، لخروجهم بمظاهرات مناوئة للنظام السوري قبل أيام وأسابيع قليلة، وعلم الرغم من إفراج أجهزة النظام السوري الأمنية على عدد من المعتقلين بوساطة شيوخ العقل في السويداء، إلا أنها ترفض الإفراج عن الكثيرين، بحجة تخلفهم عن “الخدمة إلزامية” ضمن جيش النظام، وبالتالي سيتم سوقهم لها.

وكان المرصد السوري نشر مطلع الشهر الجاري، أن “أجهزة النظام الأمنية” أطلقت سراح ثلاثة شبان من أبناء محافظة السويداء، يوم أمس، ممن اعتقلوا أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري، والتي شهدتها محافظة السويداء خلال الشهر المنصرم، وجاءت عملية الإفراج بعد وساطات من “شيوخ العقل.

وكان المرصد السوري قد نشر في الـ15 من الشهر المنصرم، أن قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، عمدت إلى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين، جراء خروجهم بمظاهرة مناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء، عقب مهاجمة المظاهرة أيضاً من قبل موالين للنظام.