السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمسك بلاده واليونان وقبرص بوحدة سوريا، ورفضها محاولات فرض الأمر الواقع هناك.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء رفقة الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا: “هناك توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن التمسك بوحدة وسيادة سوريا ورفض محاولة بعض القوى الإقليمية فرض الأمر الواقع هناك”.

كما شدد السيسي على رفض قادة الدول الثلاث أي محاولة من قبل ما سماها “قوى إقليمية” لتغيير ديموغرافية بعض مناطق الدولة السورية.

المصدر: روسيا اليوم

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.