الشرطة الروسية تسير دورية مشتركة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب/كوباني

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السورية لحقوق الإنسان، دورية الاعتيادية سيرتها الشرطة العسكرية الروسية مع القوات التركية في ريف مدينة عين العرب(كوباني) الشرقي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية برفقة مروحيتين روسيتين من قرية غريب الواقعة شرقي كوباني

وجابت قرى وبلدات كربناف وكوسك وعليشار وجوم علي وكورتك وكوبك ساتان وتيري وتل حاجب، وقباجق صغير وبوزتبه وقره موغ وجيشان وصولاً إلى قرية خرابيسان تحتان،

وعادت الدورية بعدها من الطريق نفسه لتخرج من نقطة انطلاقها في قرية غريب، بينما عادت العربات الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غربي كوباني.

وفي 17 يونيو/حزيران، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية, حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك نحو ملك ودليك والعالية وظهر العرب في ريف أبو رأسين، شمالي الحسكة، ومن ثم عادت في الطريق ذاته، وتألفت الدورية من 3 عربات عسكرية روسية و4 تركية وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.