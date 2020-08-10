الشرطة الروسية تسيّر دورية مشتركة مع القوات التركية في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها الشرطة الروسية والقوات التركية، صباح اليوم، في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث جابت 4 عربات روسية ومثلها تركية كل من قرى غريب وعليشار وكورتك وتل حاجب وقباجق صغير وهولاقي وخربسان تحتاني وقره موغ، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من الشهر الفائت، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والقوات التركية في الريف الحلبي، حيث جابت الدورية قرى بريف عين العرب (كوباني) الغربي وسط تحليق لطيران مروحي روسي في الأجواء.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عددا من الشبان والأطفال، اعترضوا طريق الدورية عبر إغلاق إحدى الطرق، ليتدخل الجنود الروس ويعيدون فتحه، عقب ذلك قام الأطفال والشبان برشق العربات التركية بالحجارة.