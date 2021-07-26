الشرطة الروسية والقوات التركية تسيران دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب “كوباني” 

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها الشرطة الروسية برفقة القوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، برفقة مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة الواقعة غربي كوباني، وجابت قرى جارقلي فوقاني، جبنة، كاتش، جب الفرج، بيندر، قره قوي، قولا، سوسان وصولاً إلى منطقة الإذاعة غربي كوباني وعادت الدورية مباشرة بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة مروراً بقرى سفتك و بوبان وخورخوري وديكمداش و قران وجارقلي وفوقاني، حيث دخلت العربات التركية من البوابة القريبة من قرية آشمة، فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غرب كوباني.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 19 يوليو تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع القوات التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية غريب شرقي عين العرب وتجولت بقرى كربناف وكوسك وعليشار وجوم علي وكورتك زكوبك ساتان وتل حاجب وتلك وهولاقية وجيشان وقره موغ، قبل أنت تعود إلى قرية غريب مجددا وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.