الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية في محيط عين العرب “كوباني” بريف حلب

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية في مناطق واقعة غربي مدينة عين العرب “كوباني”، وانطلقت الدورية من قرية آشمة الحدودية غربي مدينة كوباني، بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، ومن المقرر لها أن تجوب قرى “جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة” ثم تعود لتنتهي في قرية آشمة من حيث انطلقت.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، رصد المرصد السوري خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وتوجهت نحو قرى دليك وملك وعباس وعالية وظهر العرب وكسرى بريف أبو رأسين الشمالي، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.