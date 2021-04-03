 “الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة تعتقل نحو 5 مواطنين من ناحية معبطلي بريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة بعدينا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غربي حلب، على مدار الساعات الفائتة، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة، يأتي ذلك في ظل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها فصائل مايسمى “الجيش الوطني” بحق الكُرد والسكان المتواجدين في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها من شتى المحافظات السورية.

وفي الـ 31 من آذار/مارس المنصرم، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مواطن ينحدر من بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي قضى وأُصيبت ابنته، برصاصات طائشة، ناجمة عن عراك مسلح اندلع بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بين “فرقة السلطان مُراد” من جهة، و “الشرطة العسكرية” من جهة أُخرى على طريق راجو، بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي.