الشرطة العسكرية الموالية لتركيا تداهم وتعتقل 10 شبان مهجرين من ريف حمص

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت الشرطة العسكرية الموالية لتركيا منازل عوائل مهجرة من محافظة حمص، واعتقلوا 10 شبان من أهالي الحولة، وذلك في حارة مخيم الملعب في مدينة جرابلس.

ووفقًا للمصادر، فإن عناصر الشرطة، كانوا يبحثون عن عناصر لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث روعوا الأطفال والنساء، وسرقوا مابحوذتهم من ممتلكات شخصية وأموال، واقتادوا الشبان إلى مراكز الشرطة في جرابلس.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، في 20 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين من فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، اعتقلوا طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد مداهمة منزل عائلتها الواقع في قرية “حج بلال” بناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

وكان المرصد السوري قد نشر في 18 يناير/كانون الثاني، أن عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا خلال الأيام السابقة مواطنين اثنين من قرية حسه التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، أحدهما رجل مسن، واقتادوهما إلى سجون الفصيل في الناحية.