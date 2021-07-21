“الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تعتقل قاصر من ناحية معبطلي في ريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية” اعتقلت قاصر من بلدة كوركان تحتاني التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” حيث جرى اقتياد القاصر إلى مركز “الشرطة العسكرية” في ناحية معبطلي.

وفي 14 يوليو الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن دورية تابعة لفصيل “الجبهة الشامية” الموالي لأنقرة مواطن عفرين من قرية ديكيه التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، بعد ثلاثة أيام من عودته إلى قريته، حيث كان يتواجد في مناطق سيطرة النظام والقوات الكردية في منطقة الشهباء بريف حلب، في حين اعتقل عناصر “فيلق الشام” مواطن من قرية دوديه التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.