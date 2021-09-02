“الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تعتقل 4 من وجهاء عشيرة “البوعساف” بريف مدينة تل أبيض

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، اعتلقت 4 من وجهاء عشيرة “البوعساف”من قرية العلي باجلية بريف مدينة تل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام” شمالي الرقة، صباح اليوم، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

وفي الـ 29 من أغسطس/ آب المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عناصر أمنية تابعة لفرقة “السلطان مُراد” اعتقلت 5 شبان من أبناء مدينة الميادين بعد وصولهم إلى مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، بهدف العبور إلى تركيا، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن قيادة الفرقة اتهمت ثلاثة من الشبان بالعمل مع قوات الدفاع الوطني، واثنين آخرين على أنهم عناصر في قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بابتزاز ذوي الشبان من خلال مطالبتهم بدفع مبلغ 1000 دولار أمريكي على كل فرد منهم مقابل الإفراج عنهم.