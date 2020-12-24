الشرطة العسكرية تقتاد شابًا مهجرًا إلى سجونها بعد ضربه ومحاولة تحطيم سيارته من قبل عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت الشرطة العسكرية، مواطنًا مهجرًا من ريف حمص إلى مدينة عفرين، اليوم، بعد حادث سير أدى إلى شجار مع عناصر فصيل موالي لتركيا، حيث كانوا يستقلون سيارة أخرى، في حين تطور الشجار إلى اشتباكات بالأيدي وضربه بوحشية ومحاولة تحطيم العناصر لسيارة الشاب المهجر، ليتدخل عناصر الشرطة العسكرية وتقتاد الشاب إلى سجونها في مدينة عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا، قرب مخيم النور الواقع في بلدة شمارين بريف حلب الشمالي، على خلفية محاولة عناصر من لواء المعتصم اعتقال شاب مهجر من أبناء بلدة تل رفعت، من داخل مخيم النور قرب بلدة شمارين، في حين تصدى لهم عناصر من الجبهة الشامية، ودارت اشتباكات بين عناصر الفصائل، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، وسط مناشدات واستغاثات الأهالي وسكان المخيم تطالب بتدخل الشرطة العسكرية لإيقاف هذه الاشتباكات.