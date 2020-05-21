“الشرطة العسكرية” تنصب حواجز في مدينة دوما وتعتقل نحو 25 شاباً لسوقهم إلى الخدمة الاحتياطية

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية شنت برفقة مخابرات النظام السوري، حملة اعتقالات بغرض التجنيد للخدمة الاحتياطية، حيث طالت الحملة شبان من مدينة دوما.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن دويات مشتركة بين الشرطة العسكرية ومخابرات النظام، أقامت عددا من الحواجز المؤقتة في أحياء المدينة وأطرافها، واعتقلت نحو 25 شابا لسوقه نحو الخدمة الاحتياطية.

ونشر المرصد السوري في الثامن من مايو/أيار الجاري، أن دوريات تابعة لأجهزة النظام الأمنية، نفذت حملة دهم استهدفت عدداً من المنازل في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 10 شبان من أبناء المنطقة، بينهم عناصر سابقين في منظومة الدفاع المدني سابقاً ومقاتلين سابقين في صفوف فيلق الرحمن، حيث جرى اقتيادهم إلى أفرعها الأمنية في العاصمة دمشق.