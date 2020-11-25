الشرطة العسكرية تواصل اعتقال نساء من “العكيدات” في رأس العين.. ومقاتلون من أبناء الحسكة ودير الزور يتحشدون لشن هجوم جديد

تشهد مدينة رأس العين (سري كانييه) استمراراً للتوتر بين فصائل موالية لتركيا من جانب، والشرطة العسكرية من جانب آخر، على خلفية مواصلة الأخيرة لاعتقال نساء في المدينة منذ مساء أمس الأول، ولم تجدي الوساطات نفعاً حتى اللحظة، حيث ترفض الشرطة العسكرية الإفراج عنهن، بينما تتحشد فصائل تضم مقاتلين من أبناء دير الزور والحسكة للهجوم على الشرطة العسكرية، بغية الإفراج عن نساء من عشيرة “العكيدات”.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، تواصل اعتقالها لنساء من عشيرة العكيدات في رأس العين (سري كانييه) منذ مساء أمس، ولم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة على الرغم من الوساطات، في الوقت ذاته، استنفرت قيادة الفيلق الثاني عناصرها بالإضافة لاستنفار مستمر لمقاتلين من دير الزور والرقة، بغية شن هجمات على الشرطة العسكرية بأي لحظة، إذ يسود التوتر عموم المدينة الواقعة بريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، استنفاراً لعناصر الفرقة 20 وآخرين من أبناء دير الزور والرقة، على خلفية اعتقال نساء من عشيرة العكيدات قدموا من مناطق “قسد” إلى ناحية رأس العين لزيارة أقاربهم في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة عناصر الفصائل الموالية لتركيا تستعد لاقتحام الشرطة العسكرية في رأس العين، بينما يستمر الاستنفار الأمني على خلفية اعتقال تلك السيدات.