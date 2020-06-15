الشرطة العسكرية في مدينة الباب تلقي القبض على متهم بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الشرطة العسكرية في مدينة الباب شمال شرق حلب، اعتقلت شابا، قبل أيام، أثناء تواجده في شوارع المدينة.

بعد ذلك، أقدمت عناصر الشرطة العسكرية على سرقة محتويات منزله، بينما أنكرت الشرطة العسكرية تواجده لديها، وقالت مصادر المرصد بأن الشاب تم تحويله إلى تركيا.

يذكر أن الشاب كان أحد عناصر جند الأقصى قبل سنوات وبايع تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى عام 2018 الفائت، ليستقر بعد ذلك، في مدينة الباب.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن “شعبة المخابرات” في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، داهمت، في 10 حزيران/يونيو، مقرا لتصنيع العبوات الناسفة والكواتم، حيث يرجح أن المقر تابع لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في المنطقة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، جرى اعتقال 5 أشخاص بعد مداهمة المقر في حي الصناعة وسط مدينة اعزاز.