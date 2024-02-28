الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية تعتقلان 3 مواطنين بشكل تعسفي ضمن منطقة “غصن الزيتون”

محافظة حلب: أقدم عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على اعتقال مواطن من محافظة إدلب، بتاريخ 26 شباط الجاري، لأسباب مجهولة، وذلك بعد توجهه إلى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، لزيارة أحد أقربائه، وبرغم من قيام ذوي الشاب بالاستفسار عنه إلا أن الشرطة العسكرية أنكرت وجوده لديهم.

كما أقدم عناصر دورية أخرى من الشرطة العسكرية على اعتقال مواطن من أهالي قرية بليلكا التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

و اعتلقت الاستخبارات التركية شاب من أهالي ناحية جنديرس خلال الأيام القليلة الفائتة، بتهمة أدائه الخدمة الالزامية إبان سيطرة الإدارة الذاتية على مدينة عفرين، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بتاريخ 27 شباط الجاري، اعتقال أفراد دورية أمنية تابعة لفصيل الجبهة الشامية خلال الأيام القليلة الفائتة شابين اثنين من أهالي مدينة السفيرة بريف حلب، بعد ترحيلهما من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة، مطالبين ذوي الشابين بضرورة دفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما.