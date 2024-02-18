الشرطة العسكرية وفصيل “السلطان مراد” يستولون على الطحين في مدينة رأس العين ويبيعونه في السوق السوداء

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحي “الشرطة العسكرية” التابعة لتركيا وفصيل “السلطان مراد” أحد الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني، استولوا على مخصصات الفرن الآلي العام في مدين رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” ويقومون ببيعه في السوق السوداء، كما قلصوا ساعات عمل الفرن لإفساح المجال أمام فرن خاص يستولي عليه قيادي في فصيل “السلطان مراد” للعمل والبيع بسعر 10 آلاف ليرة لربطة خبز تضم 8 أرغفة ليتم بيعه على “البسطات” يديرها مسلحين من الفصيل ذاته بسعر يصل إلى 21 ألف ليرة سورية، في أوقات الذروة عند زيادة الطلب على الخبز.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن فصيل “السلطان مراد” والشرطة العسكرية استولوا على كميات الطحين المخصص للفرن الآلي العام في مدينة رأس العين ومنعوا تشغيل الفرن لأكثر من ساعتين في اليوم ليتم بيع الطحين في السوق السوداء وبالتالي انتاج كمية قليلة ليتم تحويل قسم من الطحين للفرن الخاص الذي يستولي عليه قيادي في فصيل سلطان مراد ليتحكموا بسعر بيع الخبز، وذلك دون وجود أي رقيب أو محاسبة للتلاعب بقوت الشعب اليومي في المدينة وريفها.

وتعيش المدينة وريفها حالة من الفوضى والفلتان الامني ونقص في الخدمات والمواد الأساسية في ظل سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة منذ عام 2019 بعد طرد قوات سوريا الديمقراطية منها، وتهجير أكثر من 80 بالمية من سكانها جراء عملية عسكرية تركية نفذتها تحت مسمى ،”عملية نبع السلام” داخل الأراضي السورية أفضت لسيطرة تركيا والمسلحين الموالين لها على المدينة وريفها.