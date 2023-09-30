الشرطة المدنية والاستخبارات التركية تعتقلان بشكل تعسفي 4 مواطنين في عفرين وريفها

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنا، من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً، بعد عودته إلى مسقط رأسه قبيل 3 أشهر، قادماً من الداخل التركي، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره.

وفي سياق متصل، أقدمت الشرطة المدنية على اعتقال مواطن في العقد الرابع من العمر، ينحدر من ناحية بلبل بريف عفرين، بعد عودته إلى مسقط رأسه، قادما من مدينة حلب، كما قام بدفع إتاوة مالية تقدر بـ 400 دولار أمريكي لمستوطن لاسترداد منزله، بينما تم اعتقاله دون معرفة التهمة الموجهة إليه، برغم من أنه لم يعمل سابقا لدى الإدارة الذاتية، حيث جرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية التابعة للشرطة المدينة، مطالبين بفدية مالية قدرها 7 آلاف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه.

وأيضاً، اعتقلت الشرطة المدنية شقيقين أحدهما يبلغ من العمر 50 عاماً، وأخر يبلغ من العمر 45 عاماً، وذلك في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، وهما ينحدران من قرية شرقيا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، وهذا لا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اللحظة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين والعائدين إلى مناطقهم بعد تهجيرهم قسراً، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، في ظل سيادة قانون الغاب في المنطقة.