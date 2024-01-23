“الشعب السوري واحد”.. المتظاهرون في ساحة الكرامة يواصلون حراكهم الشعبي السلمي

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء جبل العرب في ساحة الكرامة، في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي، المطالب بالحرية وإسقاط النظام، وتنفيذ القرار الدولي 2254 وتحقيق انتقال سياسي في البلاد، والإفراج عن المعتقلين.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة للنظام وتؤيد مطالبهم، حاملين لافتات :” الشعب السوري واحد.. الدم السوري واحد.. التراب السوري واحد”، “من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال شكرا حلب”، “الشعب السوري واحد شكرا إدلب”، “من كروم السويداء إلى زيتون إدلب تربة وطنا ما نبيعا بالذهب”، “من صخور البازلت إلى قلعة حلب التراب السوري واحد”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بشعارات “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، توجه أبناء قرى وبلدات السويداء إلى ساحة الكرامة، في ظل استمرار التظاهرات الشعبية السلمية المناوئة للنظام، وحمل المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم الداعية إلى بتنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، وتحسين الواقع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.