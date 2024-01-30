الشهر 100 من مشاركة الروس العسكرية: تدريبات مكثفة لقوات سهيل الحسن لإرسالهم إلى أوكرانيا.. وتثبيت 9 نقاط جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل للحد من التوتر.. و40 غارة على مواقع التنظيم بالبادية

الشهر 100 من مشاركة الروس العسكرية: تدريبات مكثفة لقوات سهيل الحسن لإرسالهم إلى أوكرانيا.. وتثبيت 9 نقاط جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل للحد من التوتر.. و40 غارة على مواقع التنظيم بالبادية

استكملت القوات الروسية الشهر 100 من مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية، وشهد الشهر الثالث من العام التاسع سلسلة من التدخلات الروسية على الصعيد العسكري والمدني، بدوره، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أبرز التحركات الروسية في سورية خلال الشهر 100.

ففي شمال غرب سورية، وتحديداً ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، لم يرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أي غارة جوية من قبل المقاتلات الحربية الروسية على المنطقة، كما لم يرصد أي حدث يذكر بما يتعلق بالجانب الروسي.

وبالانتقال إلى شمال شرق البلاد، فلم تقوم القوات الروسية بتسيير أي دورية مشتركة مع نظيرتها التركية خلال الشهر، على غرار أشهر كانون الأول وتشرين الثاني وتشرين الأول.

وفي إطار استغلال حاجة المواطنين وإظهاراً لإنسانيتها إعلامياً، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات في كل ريف دمشق ودير الزور جاءت تفاصيلها وفق الآتي:

– 11 كانون الثاني، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية تشمل 300 سلة غذائية، لموظفي المراكز الصحية ومعلمي مدرسة الصالحية في بلدة حطلة بريف ديرالزور الشمالي.

كما وزع المركز مساعدات إنسانية تشمل قرابة 300 سلة غذائية و أدوية بالإضافة إلى كشوفات طبية للمرضى على أهالي قرية إفرة بريف دمشق.

– 18كانون الثاني، وزع مركز المصالحة الروسي 300 سلة غذائية على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق، بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية.

كما وزع المركز مساعدات إنسانية على الأسر الفقيرة بحي صالحية حطلة بريف ديرالزور الشرقي، تضمنت 300 سلة.

– 21 كانون الثاني، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية قدرت بنحو 300 سلة غذائية، على الأهالي في بلدة القاسمية التابعة لمدينة دوما بريف دمشق، كما قدم المركز أدوية وكشوفات طبية على عدد من المرضى في البلدة.

– 26 كانون الثاني، وزع مركز المصالحة الروسي اليوم، مساعدات إنسانية تضم 300 سلة غذائية، على أهالي قرية جديدة عرطوز في ريف دمشق الغربي.

– 28 كانون الثاني، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية تتألف من 300 سلة غذائية، على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية.

كما وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية أخرى تتألف من 300 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بحي صالحية وبلدة حطلة بريف دير الزور.

على صعيد متصل، افتتحت القوات الروسية بتاريخ 21 كانون الثاني، 3 عيادات طبية متخصصة بالجراحة العامة والعصبية والداخلية في مدينة الحسكة لتقديم الخدمات في المدينة، ونقلت القوات الروسية عدداً من الأطباء الروس من قاعدتها في مدينة القامشلي، إلى مركز اللؤلؤة الطبي في مدينة الحسكة لتقديم العلاج والأدوية والمعاينات الطبية للأهالي من الحسكة وريفها.

في حين تواصل القوات الروسية عمليات تدريب المزيد من عناصر الفرقة “25 قوات خاصة” التي يقودها العميد “سهيل الحسن”، ونقلهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تشرف القوات الروسية على عمليات تدريب المقاتلين على الإنزال المظلي ونقلهم عبر مطار “حميميم” العسكري” للإنخراط في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد تجنيدهم برواتب شهرية، وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 5 تدريبات عسكرية خلال الشهر 3 منها بريف حلب الشرقي، و2 بريف حماة، جاءت تفاصيلها على النحو الآتي:

– 2 كانون الثاني، أجرت الفرقة 25 تدريبات عسكرية مكثفة بمشاركة وإشراف القوات الروسية، بالمنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بتنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية موجهة على أهداف وهمية، والإنزال المظلي، فيما شارك الطيران الحربي الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

– 10 كانون الثاني، تواصل الفرقة 25 التي يقودها “سهيل الحسن” تدريباتها العسكرية بإشراف القوات الروسية، في المنطقة المفتوحة في الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، لرفع الجاهزية القتالية لدى القوات، وإرسالهم إلى أوكرانيا بهدف المشاركة في العملية القتالية إلى جانب الروس، وتتمثل هذه التدريبات حول عمليات الإنزال المظلي، وإجراء مناورات عسكرية بمشاركة الطيران الروسي، والتسديد بالمدفعية والصواريخ، والتدريب على كيفية اقتحام المباني وبسط السيطرة.

– 18 كانون الثاني، أجرت الفرقة 25 مهام خاصة، تدريبات عسكرية مكثفة، بمشاركة وإشراف القوات الروسية، في معسكر الرمي بالقرب من مدرسة المجنزرات بريف محافظة حماة الشرقي، وشملت التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، تزامنا مع مشاركة سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

– 24 كانون الثاني، أجرت الفرقة 25 تدريبات عسكرية مكثفة وبمشاركة وإشراف القوات الروسية، قرب منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، وشملت التدريبات التسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية بالإضافة لتدريبات على اقتحام مباني للعدو والسيطرة عليها، والإنزال المظلي فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

– 27 كانون الثاني، أجرت الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، تدريبات عسكرية مكثفة بمشاركة وإشراف القوات الروسية، في المنطقة المفتوحة بالقرب من جبل كفراع بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية فيما شارك سلاح الجو الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.

– 29 كانون الثاني، دوت انفجارات عدة في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 مهام خاصة، في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تتضمن التدريبات عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بتزامن مع إجراء مناورات عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي في أجواء المنطقة.

وفي سياق منفصل، أقدمت القوات الروسية على تثبيت نقاط مراقبة جديدة، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة الغربي، للحد من التصعيد بين إسرائيل والمجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني، ففي الثالث من كانون الثاني ثبت الروس نقاط في قرى وبلدات الريف الغربي لمحافظة القنيطرة هي، القحطانية – بئر عجم- بريقة – كودنا – الملعقة – الرفيد – غدير البستان.

وفي السابع من الشهر ، ثبتت القوات الروسية نقطتي مراقبية جديدتين قرب الجولان السوري المحتل، وانتشرت قوات روسية في قريتي بئر عجم والملعقة بريف القنيطرة الغربي.

وبالانتقال إلى البادية، صعدت الطائرات الحربية من ضرباتها الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” بمناطق متفرقة من بادية حماة وحمص ودير الزور والرقة، حيث شنت أكثر من 40 غارة، تمكنت خلالها إلحاق خسائر مادية بالتنظيم وسط معلومات عن قتلها لعدد منهم.

يذكر أن حصيلة الخسائر البشرية بالقصف الروسي بلغت 21201 منذ الـ 30 من أيلول / سبتمبر من العام 2015 حتى 30 من كانون الأول/ديسمبر من العام 2023:: 8728 مواطن مدني هم، 2121 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1327 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و5280 رجلاً وفتى، إضافة لـ 6214 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و6259 مقاتل من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان رصد استخدام روسيا خلال ضرباتها الجوية لمادة “الثراميت” – “Thermite”، والتي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث أن هذه المادة تتواجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع “”RBK-500 ZAB 2.5 SM”” تزن نحو 500 كلغ، تلقى من الطائرات العسكرية، وتحمل قنيبلات صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات، من نوع ((AO 2.5 RTM)) يصل عددها ما بين 50 – 110 قنيبلة، محشوة بمادة “Thermite”، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20 – 30 متر.

شهر آخر يمر ولا يزال الشعب السوري يعاني ويلات التدخل الروسي الذي يبدو وكأنه انتقام ضد السوريين لخروجهم على النظام الذي ارتكب الويلات بحق شعبه. وفي وقت تتغير فيه خريطة التحالفات وتوازنات القوى، باتت روسيا الرابح الأكبر في سلسلة الفوضى بعد أن نجحت في استعادة سيطرة “النظام” على نحو ثُلُثي البلاد بعد أن كان “النظام” فقد السيطرة على أغلب أراضيها. ومع التبدلات المستمرة في موازين القوى واستعادة قوات النظام السيطرة على مساحات واسعة من سورية، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مناشداته للمجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف عدوانها على المدنيين السوريين، إضافة إلى الضغط من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، دون حل يلوح في الأفق لوقف آلة القتل التي انطلقت لتسفك دماء آلاف السوريين وتشرد الملايين غيرهم داخليا وخارجيا.