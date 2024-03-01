الشهر 101 من مشاركة الروس العسكرية: عودة القصف الجوي على منطقة “بوتين-أردوغان” يخلف ضحايا مدنيين.. وتثبيت نقاط جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل.. و60 غارة على مواقع التنظيم بالبادية

الشهر 101 من مشاركة الروس العسكرية: عودة القصف الجوي على منطقة “بوتين-أردوغان” يخلف ضحايا مدنيين.. وتثبيت نقاط جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل.. و60 غارة على مواقع التنظيم بالبادية

استكملت القوات الروسية الشهر 101 من مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية، وشهد الشهر الثالث من العام التاسع سلسلة من التدخلات الروسية على الصعيد العسكري والمدني، بدوره، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أبرز التحركات الروسية في سورية خلال الشهر 101.

ففي شمال غرب سورية، وتحديداً ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، استأنفت المقاتلات الروسية غاراتها على المنطقة حيث شنت في 29 شباط غارات على محيط وأطراف مدينة إدلب، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بجراح، ويعد القصف آنف الذكر الأول خلال العام.

وليس بعيداً عن منطقة “بوتين أردوغان”، شنت الطائرات الحربية الروسية بتاريخ 29 شباط، غارات على محور قباسين وجبل الدير ومحيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي ضمن مناطق سيطرة فصائل غرفة عمليات درع الفرات الموالية لتركيا، ما أدى لمقتل عنصر من “أحرار الشام” وإصابة 5 آخرين منهم بجراح.

وبالانتقال إلى شمال شرق البلاد، فلم تقوم القوات الروسية بتسيير أي دورية مشتركة مع نظيرتها التركية خلال الشهر، على غرار أشهر كانون الثاني وكانون الأول وتشرين الثاني وتشرين الأول.

وفي إطار استغلال حاجة المواطنين وإظهاراً لإنسانيتها إعلامياً، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات في كل حمص ودرعا ودير الزور جاءت تفاصيلها وفق الآتي:

– 1 شباط، وزع ممثلين عن القوات الروسية 100 سلة غذائية على عدد من أهالي حيي كرم اللوز وكرم الزيتون بمدينة حمص، وقدر أهالي المدينة قيمة السلة الواحدة بنحو10 دولارات أمريكية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين الأهالي من المساعدات المقدمة.

وتحتوي السلة الغذائية على 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز و2 كيلو برغل بالإضافة للمعكرونة المغلفة.

ووفقاً للمعلومات فقد تم توزيع السلال على أهالي وذوي قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها، في الوقت الذي حاولت وسائل الإعلام الموالية للنظام إظهار المساعدات على أنها مقدمة للمنكوبين من أهالي كرم الزيتون الذين تم تهجيرهم قسرا على يد قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها.

– 6 شباط، وزَّعَ مركز المصالحة الروسي بحطلة شرقي دير الزور، مساعدات إنسانية لأهالي حي “إصلاح الحسينية” بمدينة دير الزور، وشمل التوزيع 300 عائلة تضمنت المساعدات مواد غذائية من “سكر وأرز وشاي وطحين وزيت”.

– 9 شباط، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية شملت 300 سلة غذائية على أهالي مدينة بصرى الشام بريف درعا بالإضافة إلى تقديم معدات طبية وأدوية وطرود غذائية لمشفى بصرى الشام الوطني.

– 14 شباط، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية على الأهالي في قرية مظلوم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، حيث وزع المركز 200 سلة غذائية تضمنت مواد سكر وأرز وشاي وطحين، بالإضافة لتقديم العلاج الطبي.

في حين تواصل القوات الروسية عمليات تدريب المزيد من عناصر الفرقة “25 قوات خاصة” التي يقودها العميد “سهيل الحسن”، ونقلهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تشرف القوات الروسية على عمليات تدريب المقاتلين على الإنزال المظلي ونقلهم عبر مطار “حميميم” العسكري” للإنخراط في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد تجنيدهم برواتب شهرية، وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 7 تدريبات عسكرية خلال الشهر جمعيها بريف حلب الشرقي

– 5 شباط، أجرت الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، وسط مشاركة من سلاح الجو الحربي الروسي في التدريبات.

– 10 شباط، سمع دوي انفجارات عدة في ريف حلب الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها الفرقة 25 قوات المهام الخاصة، المدعومة روسياً في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، بإشراف القوات الروسية.

وتتمثل التدريبات حول إجراء مناورات عسكرية بمشاركة الطيران الحربي الروسي، بالإضافة إلى تدريب القوات على عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ وضرب أهداف وهمية، بهدف إرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى الجانب الروسي.

– 12 شباط، أجرت الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا ، تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، وسط تحليق للطائرات الحربية الروسية في المنطقة.

– 16 شباط، تستمر الفرقة 25 قوات مهام خاصة المدعوم روسيا، في تدريبات عسكرية في المنطقة المفتوحة بالقرب من الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، لتدريبات القوات على عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة وضرب أهداف وهمية.

– 19 شباط، أجرت الفرقة 25 قوات مهام خاصة التي يقودها “سهيل الحسن”، تدريبات عسكرية في المنطقة المفتوحة بالقرب من منطقة الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، وبإشراف القوات الروسية.

– 22 شباط، أجرت “الفرقة 25 مهام خاصة” التي يقودها “سهيل الحسن” التابعة لقوات النظام، بمشاركة القوات الروسية تدريبات عسكرية مشتركة مكثفة، قرب مطار كويرس بريف حلب الشرقي، تمثلت بالتدريب على الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ على أهداف وهمية، كما تضمنت تدريبات على الإخلاء والإسعافات الأولية وسط تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

– 25 شباط، أجرت الفرقة 25 مهام خاصة، تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف القوات الروسية، بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بعمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، وسط مناورات للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

وفي سياق منفصل، أقدمت القوات الروسية في 19 شباط على تثبيت نقطة مراقبة جديد على الحدود مع الجولان السوري المحتل، وذلك في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة بئر العجم في ريف القنيطرة الغربي، ضمن إطار خفض وتيرة التوترات في المنطقة، بين المجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني وإسرائيل.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط الروسية قرب منطقة الجولان السوري المحتل إلى 10

وفي 23 شباط سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، وتتألف الدورية من 3 عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.

وانطلقت الدورية من نقاط تمركز القوات الروسية في بلدة المعلقة وجابت قرى وبلدات المعلقة والتلول الحمر والرفيد والأصبح ومن ثم عادت أدراجها لنقاط تمركزها في المعلقة.

وبالانتقال إلى البادية، صعدت الطائرات الحربية من ضرباتها الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” بمناطق متفرقة من بادية حماة وحمص ودير الزور والرقة، حيث شنت أكثر من 60 غارة، تمكنت خلالها إلحاق خسائر مادية بالتنظيم وسط معلومات عن قتلها لعدد منهم.

يذكر أن حصيلة الخسائر البشرية بالقصف الروسي بلغت 21203 منذ الـ 30 من أيلول / سبتمبر من العام 2015 حتى 29 من شباط/فبراير من العام 2024: 8729 مواطن مدني هم، 2121 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1327 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و5281 رجلاً وفتى، إضافة لـ 6214 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و6260 مقاتل من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان رصد استخدام روسيا خلال ضرباتها الجوية لمادة “الثراميت” – “Thermite”، والتي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث أن هذه المادة تتواجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع “”RBK-500 ZAB 2.5 SM”” تزن نحو 500 كلغ، تلقى من الطائرات العسكرية، وتحمل قنيبلات صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات، من نوع ((AO 2.5 RTM)) يصل عددها ما بين 50 – 110 قنيبلة، محشوة بمادة “Thermite”، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20 – 30 متر.

شهر آخر يمر ولا يزال الشعب السوري يعاني ويلات التدخل الروسي الذي يبدو وكأنه انتقام ضد السوريين لخروجهم على النظام الذي ارتكب الويلات بحق شعبه. وفي وقت تتغير فيه خريطة التحالفات وتوازنات القوى، باتت روسيا الرابح الأكبر في سلسلة الفوضى بعد أن نجحت في استعادة سيطرة “النظام” على نحو ثُلُثي البلاد بعد أن كان “النظام” فقد السيطرة على أغلب أراضيها. ومع التبدلات المستمرة في موازين القوى واستعادة قوات النظام السيطرة على مساحات واسعة من سورية، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مناشداته للمجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف عدوانها على المدنيين السوريين، إضافة إلى الضغط من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، دون حل يلوح في الأفق لوقف آلة القتل التي انطلقت لتسفك دماء آلاف السوريين وتشرد الملايين غيرهم داخليا وخارجيا.