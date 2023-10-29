الشهر 111 على إعلان “خلافة البغدادي”: التنظيم يواصل نشاطه في البادية ويقتل 21 من المدنيين والعسكريين.. والخلايا تعود للتصعيد في مناطق قسد عبر 16 عملية أسفرت عن مقتل 18 شخص

الشهر 111 على إعلان “خلافة البغدادي”: التنظيم يواصل نشاطه في البادية ويقتل 21 من المدنيين والعسكريين.. والخلايا تعود للتصعيد في مناطق قسد عبر 16 عملية أسفرت عن مقتل 18 شخص

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه على الأراضي السورية، ليثبت تواجده الفعلي، خلافا لإعلان قيادة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” هزيمته في شهر مارس/آذار من العام 2019، ويكمن نشاط التنظيم من خلال الهجمات التي يشنها على قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية كلٌ في مناطق نفوذه، والتي يقابلها عمليات عسكرية مضادة تشنها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي، إضافة إلى العمليات الأمنية التي تشنها قوات النظام بالتعاون مع القوات الروسية، بهدف مواجهة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتهما. وتسعى خلايا التنظيم لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقياً.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر 111 من عمر “الخلافة”، 16 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 18 قتلى، هم: 4 مدنيين، و14 من القوات العسكرية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 14 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، و12 من العسكريين

– 2 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

ويستعرض المرصد السوري تفاصيل هذه العمليات وفق الآتي:

– 30 أيلول، استهدف مسلحون يرجح انتماؤهم لخلايا تنظيم”الدولة الإسلامية” بالرصاص المباشر، رئيس المجلس المحلي في قرية الحوايج وآخر “كومين” في ريف دير الزور، مما أدى لمقتل رئيس المجلس المحلي وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

– 2 تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون، يستقلون دراجة نارية، يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، لاعب رياضي في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، مما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد.”

– 5 تشرين الأول، استهدف مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” كانا يستقلان دراجة نارية، بالأسلحة الرشاشة تجمعاً لشبان بالقرب من منزلهم في قرية طيب الفال التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، مما أدى لإصابة مدني وعنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

– 7 تشرين الأول، استهدف مسلحان مجهولان، يستقلان دراجة نارية، بالأسلحة الرشاشة، يرجح تبعيتهم “لتنظيم الدولة الإسلامية”، أحد الآبار النفطية، في حقل الصيجان شرق دير الزور، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية لحقت بالئر.

– 9 تشرين الأول، قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في استهدف مسلحين مجهولين، يستقلون دراجة نارية، يرجح أنهم تابعين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث جرى استهدافهما بالرصاص في قرية ابريهة التابعة لبلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

– 14 تشرين الأول، قتل شخص متهم بأعمال السحر والشعوذة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة قوات سوريا الديمقراطية.

– 14 تشرين الأول، قتل عنصران من “قسد” وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر استهداف عربة كانت تقلهم، بعبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عند أطراف بلدة الكبر بريف ديرالزور الغربي.

– 14 تشرين الأول، استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، بئر “الحمادة النفطي” الواقع ضمن نفوذ “قسد” في ريف ديرالزور الشمالي بمنطقة العزبة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الحفرة النفطية للبئر، وإلحاق أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

– 15 تشرين الأول، قتل موظف يشغل منصب مسؤول مكتب الإغاثة في مؤسسات ” الإدارة الذاتية”، في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، أمام منزله من قبل مسلحين يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 16 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة نفذه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة جزرة البوحميد بريف ديرالزور الغربي، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد اغتيال العنصر.

– 17 تشرين الأول، قتل 2 وأصيب 3 آخرين بجراح من قسد جراء استهداف تنظيم “الدولة الإسلامية” بعبوة ناسفة عربة عسكرية من نوع “همر” ذلك على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف دير الزور الشرقي.

– 19 تشرين الأول، استهدف أفراد خلية تابعة لـ”التنظيم” بالأسلحة الرشاشة، حاجز الكوع التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجاتهم النارية إلى جهة مجهولة.

– 19 تشرين الأول، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية، يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 21 تشرين الأول، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، في استهداف جديد من قبل أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية، حيث جرى استهداف سيارة نوع انتر تحمل مواد لوجستية من مواد غذائية، في قرية شيخ حمد تابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، كما أقدموا على حرق السيارة قبل ان يلوذوا إلى جهة مجهولة.

– 23 تشرين الأول، أصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في هجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف سيارة عسكرية، تزامنا مع مرورها على الطريق الواصل بين بلدتي الهول وبراك بريف الحسكة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– 25 تشرين الأول، قتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف نقاط عسكرية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

وتمكنت قوات التحالف الدولي من اعتقال 21 من قيادات وعناصر التنظيم بعمليات أمنية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية بالحسكة ودير الزور والرقة.

بالإضافة لذلك، قتل أحد خلايا التنظيم بتاريخ 30 أيلول، حين نفذت وحدات مكافحة الإرهاب، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم جوي من طيران ” التحالف الدولي”، عمليّة أمنيّة ضد خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص، من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم ” أمير”، في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن عناصر وحدات مكافحة الإرهاب حاصروا المنزل الذي يختبئ فيه عناصر الخلية، ودارت اشتباكات بين الطرفين مما أدى إلى اعتقال عنصرين بينما قتل الثالث بعد أن رفض تسليم نفسه.

وبالانتقال إلى البادية السورية، فقد شهد الشهر 111 لإعلان “خلافة البغدادي” عمليات متواصلة للتنظيم ضمن البادية السورية، والتي تتمثل بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، سواءًا في محيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا والرهجان ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، واكب هذه العمليات، موثقاً 11 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 17 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

كما قتل 2 من التنظيم باشتباكات ضمن البادية.

بالإضافة لمقتل 4 مدنيين على يد التنظيم

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 5 عمليات في بادية حمص أسفرت عن مقتل 8 عسكريين بينهم 4 من الميليشيات التابعة لإيران

– 3 عمليات في بادية دير الزور أسفرت عن مقتل 5 عسكريين

– 2 عملية في بادية حماة أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، و2 من التنظيم، و4 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل العمليات والهجمات في الشهر:

– 1 تشرين الأول، استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، منطلقين من أماكن اختبائهم في عمق البادية السورية بقذائف “الأربيجي”، تجمع لقوات النظام في بادية الشولا بريف دير الزور أثناء عملية تبديل العناصر، مما أدى لمقتل عنصر.

– 2 تشرين الأول، قتل عنصران من ميليشيا “الدفاع الوطني”، وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع لهم بالقرب من حقل “التيم النفطي” بريف ديرالزور الشرقي، بينما توجهت سيارات الإسعاف إلى منطقة الاستهداف لنقل القتلى والجرحى إلى المشفى العسكري في ديرالزور.

– 3 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات النظام، إثر اشتباك دارت بين الأخيرة من جهة، وبين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى في بادية تدمر.

– 6 تشرين الأول، قتل 3 من قوات النظام وأصيب 2 بجروح بليغة إثر تفجير لغم أرضي زرعه عناصر “التنظيم” في منطقة تل الأصفر في البادية الشمالية الشرقية للسويداء أثناء تنقلاتهم في البادية.

– 18 تشرين الأول، شن تنظيم ” الدولة الإسلامية”، هجوماً على موقع لقوات النظام، في منطقة السخنة ببادية حمص، ودارت اشتباكات بين الطرفين، في حين استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى موقع الاشتباك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

– 20 تشرين الأول، شن مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا من عمق البادية السورية بالأسلحة الرشاشة، استهدفا مناطق في بادية الخريطة تتبع للفرقة 17 التابعة لقوات النظام، مما أسفر عن مقتل 2 فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.

– 20 تشرين الأول، شن تنظيم ” الدولة الإسلامية”، هجوماً مباغتا بالأسلحة الرشاشة مستهدفا مواقع لقوات النظام، في منطقة السخنة ببادية حمص، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، مما أدى لمقتل عنصر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

– 22 تشرين الأول، قتل عنصران وأصيب 3 آخرون بجراح بليغة بينهم ضابط، في هجوم مسلح نفذه أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على سيارة عسكرية بالقرب من منطقة وادي الأحمر شرقي مدينة تدمر.

– 23 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب 2 آخرين بجراح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق على طريق اثريا- سلمية بريف حماة في البادية السورية، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الوطني لتلقي العلاج.

– 23 تشرين الأول، استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم”الدولة الإسلامية”، ميليشيا لواء الباقر الموالية لإيران شمالي مدينة السخنة، مما أدى لمقتل ضابط في قوات النظام، و3 عناصر من الجنسية الغير سورية من الميليشيات، وإصابة آخر، جرى نقلهم إلى مستوصف السخنة ثم تم نقل الجرحى إلى مشفى تدمر الوطني.

– 24 تشرين الأول، هاجم مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية”، رعاة أغنام من عشيرة الحديدين، قرب الطريق العام شرق بادية أثريا بريف حماة، مما أدى لاستشهاد 4 أشخاص من الرعاة، ومقتل عنصرين من “التنظيم”، كما سرقوا قطعانهم واضرموا النيران في جرارين للرعاة قبل أن يفر عناصر التنظيم إلى جهة مجهولة.

وأكدت مصادر محلية من أبناء عشيرة الحديدين أن الاشتباكات جرت بين الرعاة والمسلحين، دون تدخل من قوات النظام، فيما نشرت وزارة الدفاع السورية بيانا تبنت خلاله عملية قتل عناصر التنظيم.

المختطفون لدى التنظيم.. شهر جديد والتجاهل مستمر حول مصيرهم

على الرغم من انقضاء نحو 55 شهرا على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وبرغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن الصمت لا يزال متواصلا من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور.

وعلى ضوء التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بتنظيم “الدولة الإسلامية” ونشاطه الكبير، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم.

كما يشير “المرصد السوري” إلى أنه سبق وأن أشار مراراً وتكراراً أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لم ينتهي وجوده في سورية في آذار/مارس 2019، بل ما جرى هو إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان، بينما لايزال التنظيم يواصل عملياته في مناطق واسعة من الأراضي السورية ويوجه رسائل إلى العالم أجمع بأنه لم يفقد قوته ولم تستطع قوات النظام وروسيا ولا التحالف وقسد بالحد من نشاطه على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة.

كما يشير المرصد السوري أنه سبق وحذر قبل إعلان التنظيم عن “دولة خلافته” في سورية والعراق، بأن هذا التنظيم لم يهدف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب السوري، وإنما زاد من قتل السوريين ومن المواطنين من أبناء هذا الشعب الذي شرد واستشهد وجرح منه الملايين، حيث عمد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى تجنيد الأطفال فيما يعرف بـ”أشبال الخلافة”، والسيطرة على ثروات الشعب السوري وتسخيرها من أجل العمل على بناء “خلافته”، من خلال البوابات المفتوحة ذهاباً وإياباً مع إحدى دول الجوار السوري.