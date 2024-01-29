الشهر 114 على إعلان “خلافة البغدادي”: التنظيم يستهل العام الجديد بتصعيد كبير عبر أكثر من 43 عملية في البادية ومناطق قسد ويقتل 75 من العسكريين والمدنيين

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه على الأراضي السورية، ليثبت تواجده الفعلي، خلافا لإعلان قيادة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” هزيمته في شهر مارس/آذار من العام 2019، ويكمن نشاط التنظيم من خلال الهجمات التي يشنها على قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية كلٌ في مناطق نفوذه، والتي يقابلها عمليات عسكرية مضادة تشنها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي، إضافة إلى العمليات الأمنية التي تشنها قوات النظام بالتعاون مع القوات الروسية، بهدف مواجهة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتهما. وتسعى خلايا التنظيم لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقياً.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر 114 من عمر “الخلافة”، 17 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 8 قتلى، هم: مدني، و6 من القوات العسكرية، و1 من التنظيم.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 12 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين و1 مدني.

– عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.

ويستعرض المرصد السوري تفاصيل هذه العمليات وفق الآتي:

– 1 كانون الثاني، هاجم مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية قرب سوق الهال في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

– 1 كانون الثاني، نفذ مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية لـ”قسد” بالقرب من مدرسة في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

– 2 كانون الثاني، قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” وأصيب آخرين بجروح، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية يرجح تبعيتهم لخلايا ” تنظيم الدولة الإسلامية” في بلدة محيميدة غربي ديرالزور.

– 3 كانون الثاني، قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إثر هجوم نفذه أفراد من الأخيرة على موقع عسكري لـ “قسد”، في قرية الثلجة التابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

– 4 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، قرب مسجد في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور.

– 5 كانون الثاني، هاجم مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” كانا يستقلان دراجة نارية، موقعا عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

– 8 كانون الثاني، استهدف مسلحان من خلايا “التنظيم” كانا يستقلان دراجة نارية، مندوبا لفرن خبز، بالرصاص المباشر بعد اقتحام منزله في بلدة الحوايج بريف دير الزور، ما أدى لوفاته وإصابة إبنه بقدمه تم إسعافه إلى مشفى في البلدة.

– 10 كانون الثاني، شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً جديداً ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدف بقذائف صاروخية حاجز لـقسد على الشارع العام في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

– 10 كانون الثاني، هاجم مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلان دراجة نارية، بقذائف الأربيجي، أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقابل سوق الهال في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

– 10 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية السعدة بريف الحسكة الجنوبي.

– 11 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بقذيفة “آر بي جي”، وبالأسلحة الرشاشة، نقطتي حراسة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي

– 11 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب ثالث بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على الطريق الواصل بين تل السمن و حزيمة في مدينة الرقة، حيث انفجرت بالتزامن مع مرور السيارة.

– 12 كانون الثاني، داهم مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا “تنظيم الدولة الإسلامية” منزل شخص يعمل كمتعهد نفط وصاحب حراقات بهدف خطف ابنه بعد رفض الأخير دفع ” الزكاة” لهم ، حيث رفض طلب الخلايا أكثر من مرة عند مراسلته على تطبيق “الواتس آب” من أرقام “أجنبية”، وعلى إثر مقاومة الأم تم إطلاق الرصاص المباشر على قدمها بواسطة بندقية كلاشنكوف، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة، وذلك في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، وسط معلومات عن وصول رتل عسكري تابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” لموقع الحادثة.

– 21 كانون الثاني، أطلق مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، الرصاص المباشر نحو شاب عمل سابقا ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، وذلك في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى إصابته، ونقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

– 26 كانون الثاني، أعدم مدرس ميدانيا، في عملية جديدة نفذته أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على رميه بالرصاص المباشر، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

– 28 كانون الثاني، شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية هجوماً، على دورية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي لـ “الأسايش” بالقرب من مزرعة “الرشيد” غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة عنصر بجراح.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض أصحاب مكاتب الصرافة والتجار في بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الشرقي، لابتزاز وتهديدات مباشرة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تزامنا مع تزايد حدة هجماتها ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع العام الجديد.

وهذه التهديدات تتم من خلال التواصل على الرقم الخاص للشخص المستهدف من أرقام دولية عبر تطبيق “واتس آب”، بهدف دفع الأموال لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” تحت اسم “الجباية” ومن يمتنع عن دفعها يتعرض لتهديد مباشر.

كذلك أحصى المرصد السوري خلال الشهر، مشاركة التحالف الدولي في 5 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، تمثلت بمداهمات وإنزال جوي، وأسفرت العمليات تلك عن اعتقال 7 من عناصر وقيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” ومقتل واحد منهم، ففي 8 كانون الثاني، قتل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يحمل الجنسية العراقية، في عملية إنزال جوي نفذته قوات “التحالف الدولي” في منتصف ليل الأحد- الاثنين، استهدفت منزلاً في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق مروحي في الأجواء.

وبالانتقال إلى البادية السورية، فقد شهد الشهر 114 لإعلان “خلافة البغدادي” عمليات متواصلة للتنظيم ضمن البادية السورية، والتي تتمثل بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، سواءًا في محيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا والرهجان ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، واكب هذه العمليات، موثقاً 26 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 60 من قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران.

كما قتل 9 من التنظيم بعمليات أمنية ضمن البادية.

بالإضافة لمقتل 8 مدنيين بينهم طفل على يد التنظيم

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 10 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 23 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.

وارتكب التنظيم مجزرة بتاريخ 21 كانون الثاني راح ضحيتها 6 مدنيين جرى قتلهم على يد التنظيم بمنطقة وادي العزيب ضمن بادية حماة.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل العمليات والهجمات في الشهر:

– 1 كانون الثاني، قتل أحد حراس قوافل النفط من ميليشيا “القاطرجي” وأصيب 3 آخرون، كما اختطف آخر، في هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على نقاط تمركز الميليشيات الموالية للنظام في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

– 1 كانون الثاني، هاجم تنظيم “الدولة الإسلامية” مواقع عسكرية لقوات النظام في منطقة الشيحا ببادية التبني غربي دير الزور.

– 2 كانون الثاني، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتاً، منطلقين من عمق البادية السورية، على مواقع وتجمعات قوات النظام والدفاع الوطني، في بادية التبني أسفر الهجوم عن مقتل مايقارب الـ 9 من قوات النظام وعناصر “الدفاع الوطني” وإصابة أكثر من 20 آخرين، ومعلومات عن آخرين، حيث استمرت الاشتباكات منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، قبل أن ينسحب عناصر “التنظيم” من المواقع التي سيطروا عليها في بادية بلدتي ‎التبني و‎معدان بريف ‎ديرالزور الغربي واستيلائهم على سيارة “كيا” مثبّت عليها مدفع 57 مم مع ذخيرته وتدمير 3 سيارات عسكرية رباعية الدفع “بيك آب”.

– 2 كانون الثاني، شن مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً مباغتاً بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في البادية الغربية لبلدة الدوير بريف ديرالزور الشرقي، مما أدى لمقتل 4 وإصابة 3 من الجنسية السورية، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة في عمق البادية.

– 4 كانون الثاني، قتل عنصر من “الدفاع الوطني” وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي بهم، زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية التبني بريف دير الزور.

– 5 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام، في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أقدموا على استهداف دورية عسكرية تقل العناصر، تزامنا مع مرورها بالقرب من سد وادي أبيض في بادية حمص الشرقية، وسط استنفار من قبل عناصر النظام وانتشار في الموقع، لملاحقة المهاجمين.

– 6 كانون الثاني، قتل 4 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرون بجراح، في هجوم مباغت نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع ونقاط تمركز عناصر النظام والميليشيات الموالية لها في بادية تدمر بريف حمص، تلاه اندلاع اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استمرت لساعات، قبل انسحاب عناصر “التنظيم”، باتجاه عمق البادية السورية.

– 6 كانون الثاني، هاجمت مجموعات من تنظيم “الدولة الإسلامية، نقاط لقوات النظام في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، واشتبكت مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة

– 6 كانون الثاني، هاجم أفراد من خلايا “التنظيم” مجموعة رعاة أغنام في منطقة البديع جنوب مدينة تدمر، مما أسفر عن مقتل أحد الرعاة واختطاف آخر ونفوق ما يقارب 100 رأس من الأغنام.

– 7 كانون الثاني، قتل عنصر من “الفرقة الرابعة” برصاص مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا يستقلون دراجة نارية، بالقرب من مدرسة الحسن بمدينة الميادين شرقي ديرالزور.

-9 كانون الثاني، قتل 14 عنصر من قوات النظام، وأصيب أكثر من 19 عنصرا بجراح متفاوتة، في هجوم دموي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على حافلة مبيت تقل العناصر في منطقة المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى تدمر لتلقي العلاج، وسط استنفار كبير من قبل قوات النظام.

-9 كانون الثاني، قتل 5 من قوات النظام، والدفاع الوطني، في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية أثريا بريف الرقة الغربي، حيث جرى اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب عناصر “التنظيم” باتجاه عمق البادية.

– 9 كانون الثاني، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، منطلقين من عمق البادية السورية، استهدفوا من خلاله نقاط عسكرية تابعة لمسلحين موالين للنظام في منطقة كباجب جنوبي مدينة دير الزور، مما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام من اللواء 137، وسط استنفار أمني مكثف وإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة من قبل قوات النظام لتلك المنطقة.

– 10 كانون الثاني، قتل عنصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام جراء استهدافه من قبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الدوير ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

– 11 كانون الثاني، هاجم عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عدة نقاط للفرقة 17 التابعة لقوات النظام، و “الدفاع الوطني”، بالقرب من بلدة الطيبة ضمن بادية حمص الشرقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتمكن عناصر “التنظيم” من قطع طريق الكوم – السخنة، ومقتل 2 من قوات النظام.

– 15كانون الثاني، قتل أحد عناصر قوات النظام متأثراً بجراح أصيب بها جراء اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” بتاريخ 11 كانون الثاني الجاري، ضمن بادية السخنة شرقي حمص، وبذلك، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام بالاشتباكات آنفة الذكر إلى 3،

– قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بانفجار لغم، في 11 كانون الثاني، بعد أن شنوا هجوما على دراجاتهم النارية استهدفوا خلاله نقاط وتجمعات قوات النظام والميليشيات الإيرانية في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية.

وخلال حملة تمشيط قامت بها قوات النظام عثرت على جثتين وعنصر من المهاجمين مبتور القدمين حيث تم أسره، وسحب الجثتين.

– 17كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب عنصر أخر بجراح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء مرور سيارة على طريق أثريا بريف حماة

– 18كانون الثاني، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وعناصر من ميليشيا لواء “فاطميون” الأفغانية من طرف آخر، وذلك إثر هجوم شنه عناصر “التنظيم” على نقاط عسكرية تابعة للميليشيا بالقرب من مطار تدمر القديم وجنوب حقل أراك شرقي حمص، مما أدى لمقتل 3 عناصر من خلايا “التنظيم”، ومقتل عنصر وإصابة آخر من ميليشيا لواء “فاطميون”، قبل انسحاب عناصر “التنظيم” إلى عمق البادية السورية.

– 19 كانون الثاني، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما ارتفعت حصيلة قتلى عناصر “الدفاع الوطني” إلى 4، في هجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية”، على موقع عسكري في محيط منطقة زاملة في بادية الرقة الشرقية.

– 20كانون الثاني، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، بين عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، من طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية له من طرف آخر، على الطريق الواصل بين المحطة 2 والمحطة 3 شرقي السخنة بريف حمص الشرقي، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم، وإصابة 4 عناصر من قوات النظام جرى نقلهم إلى مشفى تدمر العسكري لتلقي العلاج.

– 20كانون الثاني، أصيب 16 عنصرا من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، في هجوم على محيط محمية التليلة شمال شرق تدمر.

– 21كانون الثاني، تأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقتل 6 أشخاص من عشير الحديدين، في وادي العزيب بريف حماة الشرقي، وذلك خلال عملية اقتحام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يوم أمس، لقرية رسم اليتنة التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية في هذا الهجوم إلى 7 وهم: استشهاد طفل في قرية رسم اليتنة، و6 أشخاص من أبناء عشيرة الحديدين في وادي العزيب.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن عناصر “التنظيم” اقتحموا القرية ليلاً، وأحرقوا 6 منازل وسيارتين وجرار زراعي، وسرقوا سيارة وعدد من رؤوس الأغنام، كما أسفر الهجوم عن نفوق 200 رأس من الأغنام، وسط حالة الهلع والخوف لدى أهالي القرية.

– 22كانون الثاني، أصيب عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني و5 من ميليشيا الدفاع الوطني، بينهم بحالة حرجة، في هجوم جديد نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع يتمركز ضمنها عناصر حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام، في منطقة محمية التليلة شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقلهم إلى المشافي في مدينة حمص.

– 24كانون الثاني، قتل 3 عناصر من الجنسية السورية يعملان في صفوف “فيلق القدس” الموالي لإيران جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم العسكرية على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب.

– 25كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب أثنان آخران بجروح، إثر إنفجار لغم أرضي زرعه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية كانت تقلهم في بادية كباجب جنوب ديرالزور.

– 26كانون الثاني، شنّ مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، منطلقين من عمق البادية السورية، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط تابعة لميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة 2 آخرين بجراح.

كذلك خسر التنظيم 10 من عناصره بحوادث فلتان أمني ضمن محافظة درعا

المختطفون لدى التنظيم.. شهر جديد والتجاهل مستمر حول مصيرهم

على الرغم من انقضاء نحو 58 شهرا على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وبرغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن الصمت لا يزال متواصلا من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور.

وعلى ضوء التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بتنظيم “الدولة الإسلامية” ونشاطه الكبير، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم.

كما يشير “المرصد السوري” إلى أنه سبق وأن أشار مراراً وتكراراً أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لم ينتهي وجوده في سورية في آذار/مارس 2019، بل ما جرى هو إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان، بينما لايزال التنظيم يواصل عملياته في مناطق واسعة من الأراضي السورية ويوجه رسائل إلى العالم أجمع بأنه لم يفقد قوته ولم تستطع قوات النظام وروسيا ولا التحالف وقسد بالحد من نشاطه على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة.

كما يشير المرصد السوري أنه سبق وحذر قبل إعلان التنظيم عن “دولة خلافته” في سورية والعراق، بأن هذا التنظيم لم يهدف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب السوري، وإنما زاد من قتل السوريين ومن المواطنين من أبناء هذا الشعب الذي شرد واستشهد وجرح منه الملايين، حيث عمد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى تجنيد الأطفال فيما يعرف بـ”أشبال الخلافة”، والسيطرة على ثروات الشعب السوري وتسخيرها من أجل العمل على بناء “خلافته”، من خلال البوابات المفتوحة ذهاباً وإياباً مع إحدى دول الجوار السوري.