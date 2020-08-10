المرصد السوري لحقوق الانسان


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الصحفي بديع يونس: “حزب الله” اللبناني هو الحاكم الفعلي للدولة.. واستقالة الرئيس “دياب” ما هو إلا سقوط لحكومة “حزب الله” اللبناني الذي يبحث الآن عن حل ويحاول التملص من مسؤولياته أمام الشعب اللبناني

الصحفي بديع يونس: "حزب الله" اللبناني هو الحاكم الفعلي للدولة

الصحفي بديع يونس: "حزب الله" اللبناني هو الحاكم الفعلي للدولة.. واستقالة الرئيس "دياب" ما هو إلا سقوط لحكومة "حزب الله" اللبناني الذي يبحث الآن عن حل ويحاول التملص من مسؤولياته أمام الشعب اللبناني

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, August 10, 2020

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