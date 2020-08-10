الصحفي بديع يونس: “حزب الله” اللبناني هو الحاكم الفعلي للدولة.. واستقالة الرئيس “دياب” ما هو إلا سقوط لحكومة “حزب الله” اللبناني الذي يبحث الآن عن حل ويحاول التملص من مسؤولياته أمام الشعب اللبناني