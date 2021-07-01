“الصليب الأحمر”: مئات الأطفال محتجزون في سجون للبالغين بشمال شرق سوريا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن مئات الأطفال محتجزون في سجون للبالغين شمال شرقي سوريا.

وأوضحت اللجنة أن الأطفال، وغالبيتهم ذكور، نقلوا للسجون من مخيم الهول الذي تديره قوات أكراد سوريا في الصحراء ويعيش به نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة، لارتباطهم بمقاتلي تنظيم “داعش”.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، في إفادة صحفية إن “مئات الأطفال، معظمهم من الذكور، وبعضهم في عمر 12 عاما ما زالوا محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا تناسبهم ببساطة”.

وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدتها للدول من أجل استعادة رعاياها من مخيم الهول والالتزام بلم شمل العائلات “حسب القانون الدولي”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” قالت إن ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات توفوا في مخيم الهول في أغسطس الماضي، نصفهم نتيجة مضاعفات مرتبطة بسوء التغذية، مشيرة إلى أن باقي الوفيات كانت بسبب جفاف ناتج عن إسهال وفشل قلبي ونزيف داخلي ونقص السكر في الدم.

المصدر: “روسيا اليوم”