الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام يتواجد فيها عناصر “حزب الله” اللبناني في جنوب سورية

استهدفت الضربات الإسرائيلية عدة مواقع لقوات النظام في ريفي دمشق ودرعا، حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب دمشق.

وقصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع وكتيبة نامر وكتيبة قرفا وتل محجبة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي تتواجد فيها قوات “حزب الله” اللبناني، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، انفجارات عنيفة في ريفي دمشق ودرعا جنوب سورية، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق ومنطقة الشيخ مسكين وإزرع، تزامنا مع محاولة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للأهداف في سماء المنطقة.