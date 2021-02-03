الضربات الإسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف القنيطرة إحداها تجمعات لـ”حزب الله” اللبناني

استهدف القصف الإسرائيلي مزارع تتواجد فيها ميليشيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامنًا مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام والذي تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، انفجارات في ريف القنيطرة، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف موقع عسكري لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي للصواريخ.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 كانون الثاني، قصفًا جويًا إسرائيليًا على الأراضي السورية، من فوق الأراضي اللبنانية، استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، فيما تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية بمقتل عائلة مكونة من”امرأة وزوجها وطفلين”، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة وهم “رجل مسن بجراح خطيرة وطفلين وامرأة”، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.