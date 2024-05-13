الضغوطات النفسية تدفع بشاب للانتحار شنقا بريف طرطوس

محافظة طرطوس: أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار عبر شنق نفسه بحبل، داخل منزله في ريف دريكيش الشرقي، بريف طرطوس ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سبب الانتحار يعود بعد ضبطه متلبسا بسرقة أسلاك نحاسية وأصبح على إثرها يعاني من ضغوطات نفسية دفعته للانتحار.

ويعيش السوريون أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وما أنتجته من تداعيات وخيمة على الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، ما أدى إلى تزايد حالات الانتحار في عموم المناطق السورية على اختلاف جهات السيطرة، لأسباب مختلفة غالبيتها نتيجة الضغوطات النفسية.

وأشار المرصد السوري في 25 نيسان الفائت إلى أن مواطنا انتحر شنقاً، بالقرب من نهر الغمقة بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس، بسبب الضغوطات النفسية.