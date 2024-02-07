الضغوطات النفسية والتعنيف الأسري يدفعان بسيدة للانتحار بمدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: أقدمت سيدة على الانتحار شنقاً بحبل في شارع البوغزال بمدينة الباب ضمن منطقة “درع الفرات” شرقي حلب، في ظروف غامضة، فيما رجحت مصادر أن سبب الانتحار هو الضغوطات النفسية والتعنيف الأسري من قبل زوجها، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد حالات الانتحار في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأشار المرصد السوري في 22 كانون الثاني الفائت إلى أن فتى 17 عاما فارق حياته، متأثرا بإصابته نتيجة إقدامه على الانتحار في قرية مشمشان بريف جسر الشغور الشرقي، حيث أطلق النار على نفسه بمسدس حربي، ونقل إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعدها.