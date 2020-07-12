الطائرات الحربية الروسية تجدد قصفها المكثف على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الجوي من قبل طائرات حربية روسية، على مناطق انتشار وتواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية، يأتي ذلك في ظل الاشتباكات المتجددة بشكل يومي، بين عناصر التنظيم من جانب، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب آخر، والتي تتركز في المجمل ضمن بادية السخنة ومثلث حلب -حماة-الرقة، في إطار النشاط المتصاعد للأول في المنطقة هناك.

ورصد المرصد السوري في الـ 7 يوليو الجاري، استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف آخر، في هجوم متواصل من قبل الأخير على محاور واقعة ضمن مثلث “حلب – حماة – الرقة”، وتترافق المعارك مع قصف جوي مستمر من قبل الطائرات الروسية لصد الهجوم العنيف، وسط قصف واستهدافات برية بين الجانبين.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف والاشتباكات حينها، حيث قتل 11 عناصر في قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 13 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.