الطائرات الحربية الروسية تجدد قصفها على جبل الزاوية.. وأكثر من 20 غارة تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، جددت الطائرات الحربية الروسية غاراتها، مساء اليوم، واستهدفت بـ3 غارات قرية سفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامنا مع قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف قرى البارة وعين لاروز والفطيرة وبلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية خلال اليوم إلى 21، على مناطق ضمن ريفي إدلب واللاذقية، حيث استهدف محور كبانة بجبل الأكراد بـ12 غارة، وكل من بينين والبارة بجبل الزاوية بـ3 غارات، وسفوهن بـ3 غارات.

وكانت طائرة استطلاع مذخرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدفت دراجة نارية كانت تقل رجل وامرأة بالقرب من بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، إصابة 5 مدنيين بجراح متفاوتة، بينهم أطفال، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.