الطائرات الحربية الروسية تستهدف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حمص الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء ريف حمص الشرقي ضمن البادية السورية، وسط تنفيذها لضربات جوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة بئر توينان، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وكان المرصد السوري وثق قبل ساعات، ، مقتل ثلاثة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” وإصابة 7 آخرين بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف حافلة تقلهم على طريق أثريا غربي مدينة الطبقة ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وكان المرصد السوري قد نشر يوم أمس الأول أن ما لايقل عن 11 عنصراً من “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام قتلوا جراء المعارك العنيفة والهجمات التي نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية”، على محاور قرى رسم أبو الميال وجب أبيض والشحاطية وطوال القيصوم ورسم شيبة في ريف أثريا ضمن بادية حماة الشرقية، في ظل غياب تام للطائرات الروسية عن أجواء المنطقة لأكثر من 24 ساعة.