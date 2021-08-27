الطائرات الحربية الروسية تقصف جبل الزاوية.. والفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب

قصفت الطائرات الحربية الروسية، غارات جوية متتالية بالصواريخ على محيط بلدة البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع قوات النظام على محور ميزناز في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت، أمس، 8 غارات على منطقة “خفض التصعيد”، توزعت 5 على تلال كبانة بريف اللاذقية، و3 على محيط الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.