الطائرات الحربية الروسية تواصل ضرباتها الجوية وتنفذ عدة غارات على مواقع لـ”التنظيم” في البادية السورية

تواصل المقاتلات الحربية الروسية في شن ضربات جوية على مواقع يتوارى ضمنها تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تركزت الضربات اليوم على مواقع في جبل الضاحك قرب السخنة بريف حمص، وجبل العمور شمالي مدينة تدمر، ومناطق الحماد السوري في الجهة المحاذية لمنطقة الـ 55 كم على مقربة من الحدود السورية العراقية الأردنية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويشار إلى أن مناطق الحماد السوري تسمية تطلق على مناطق واسعة، تبدأ من ضمير مرورا بالمحطة الثانية والثالثة وحدود البوكمال وصولاً للحدود السورية العراقية.

وتستمر الطائرات الحربية الروسية في شن غارات جوية على مواقع “التنظيم” في البادية السورية، حيث نفذت أمس عدة ضربات جوية على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الشولا بريف دير الزور الجنوبي.