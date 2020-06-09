الطائرات الروسية تستهدف جبل الزاوية بنحو 15 غارة وتتسبب باستشهاد أول مدني بالقصف الجوي منذ بداية وقف إطلاق النار

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي المكثف على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية نحو 15 غارة منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى فجر اليوم، مستهدفة مناطق في كل من كنصفرة وبليون والبارة والموزرة والفطيرة وكفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد مدني في بليون وإصابة آخرين بجراح متفاوتة

وكان الطائرات الروسية استهدفت بنحو 30 غارة يوم أمس، مناطق في كنصفرة وكفرعويد والموزرة وسفوهن وقوفقين وعين لاروز في ريف إدلب، والفطاطرة والمنارة والزقوم ومحاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وتسببت الضربات الجوية على الموزرة بمقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين بجراح متفاوتة.