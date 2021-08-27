الطائرات الروسية تعاود قصف منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف مناطق بالقرب من النقاط التركية في ريف إدلب

عاودت الطائرات الحربية الروسية لقصف منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بـ 8 غارات محيط البارة بجبل الزاوية وأطراف قرية مجدليا بريف إدلب الجنوبي الشرقي بالقرب من نقاط عسكرية تركية.

وكان المرصد السوري قد رصد، صباح اليوم، تنفيذ غارات على محيط بلدة البارة بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت الطائرات الحربية الروسية، أمس، بـ8 غارات منطقة “خفض التصعيد”، توزعت 5 على تلال كبانة بريف اللاذقية، و3 على محيط الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك يرتفع إلى 68 تعداد الضربات الجوية الروسية على مواقع وتجمعات عسكرية ومدنية في منطقة “خفض التصعيد” منذ مطلع آب الجاري، توزعت على كل من ريف إدلب وحماة واللاذقية.