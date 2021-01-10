الطائرات الروسية تقصف البادية السورية بالتزامن مع هجوم جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هجوماً عنيفاً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع عسكرية لقوات النظام في منطقة الرهجان في ريف محافظة حماة الشرقي، مساء اليوم، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محاولة منهم لصد هجوم “التنظيم”، تزامناً مع ذلك، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة خلف خطوط الاشتباكات شرقي حماة، إضافة إلى باديتي الرقة وحمص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتتواصل الضربات الجوية من قبل طائرات حربية روسية، على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن الريف الشرقي لحماة في البادية السورية.

وكان المرصد السوري قد رصد، صباح اليوم، تراجع وتيرة القصف الجوي عن سابقتها خلال 72 ساعة الفائتة، وسط استمرار عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات النظام برفقة الميليشيات الموالية لها بحثاً على خلايا التنظيم المنتشرة بكثرة في المنطقة هناك والتي ألحقت بقوات النظام خسائر بشرية فادحة خلال الأيام الفائتة سواء عبر كمائن أو تفجيرات وهجمات خاطفة.

على صعيد متصل، لا يزال مجهولاً مصير نحو 15 من ضباط وعناصر قوات النظام ممن فقد الاتصال بهم مساء الجمعة، خلال هجوم التنظيم المباغت على محوري الرهجان والشاكوسية شرقي حماة، حيث كانوا يستقلون باص مبيت في المنطقة، وعثر على الباص بعدها محروقاً لكن لا يعرف مصير الضباط والعناصر فيما إذا كان التنظيم قد قام بتصفيتهم أم أسرهم.

وكان المرصد السوري أشار إلى تنفيذ طائرات حربية روسية لأكثر من 170 غارة جوية خلال 72 ساعة، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف والاشتباكات خلال 48 ساعة من هجوم التنظيم العنيف الذي امتد من الجمعة حتى الأحد، حيث قتل 19 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 12 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.