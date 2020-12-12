الطائرات الروسية تقصف محاور شمالي اللاذقية وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارتين جويتين نفذتها الطائرات الروسية على محاور كبانة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري قد رصد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وصباح اليوم، قصفاً متبادلاً بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جانب، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب آخر، على محاور المنارة بسهل الغاب، والفطيرة جنوبي إدلب، كما قصفت قوات النظام أماكن في سفوهن والفطيرة والحلوبي وفليفل وكنصفرة وبينين بريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في معرة النعمان والملاجة بالريف ذاته، في حين قتل عنصرين في قوات النظام بعملية استهداف برصاص قناصات الفصائل في محور الفوج 46 غربي حلب والدار الكبيرة بريف إدلب.