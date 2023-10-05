الطائرات المسيّرة التركية تواصل تصعيدها وتستهدف حقل نفطي وموقع آخر شرقي القامشلي متسببة بأضرار مادية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف مسيّرة تركية موقعاً قرب مستوصف حي ميسلون شرقي مدينة القامشلي في ريف الحسكة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الحظة.

واستهدفت طائرة مسيرة تركية، للمرة الثانية على التوالي خلال اليوم، حقل العودة النفطي في بلدة القحطانية شرق القامشلي شمال الحسكة.

وأدى الاستهداف بالطائرات المسيرة، إلى انقطاع تام للكهرباء ومياه الشرب في كل من مدن القحطانية والقامشلي وعامودا، وبلدة درباسية وأبو راسين وتل تمر والحسكة.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 24 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة 5، الضربات الجوية بالتفصيل:

-3 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال المنشأة.

-21 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة

– طريق M4 بالقرب من قربة حاصدوة

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر

– موقعاً قرب مستوصف حي ميسلون شرقي مدينة القامشلي

-حقل العودة النفطي في بلدة القحطانية