الطب في مدينة الرقة.. من بصمة إنسانية إلى علامة تجارية مسجلة

محافظة الرقة: شهدت مدينة الرقة في الآونة الأخيرة كثافة سكانية غير مسبوقة، خاصة بعد العام 2017، ولجوء مئات العائلات السورية إليها، ووجود أكثر من 53 مخيما وتوسط موقع الرقة كصلة وصل بين جغرافيا أماكن السيطرة والصراع “نبع السلام” شمالا وغربا، النظام والميليشيات الإيرانية جنوبا وشرقا”.

وهو أمر ألقى بظلاله على الواقع المعيشي لأغلب العائلات “النازحين والسكان المحليين” خاصة بعد عدم وجود برامج إغاثية وطبية مجانية تستهدف تلك العائلات، بالرغم من وجود 122 منظمة حكومية ودولية، ومراكز ومشافي صحية مجانية.

وشهد القطاع الطبي الخاص، ارتفاع أسعار المعاينات وأجور الطبابة، أضف لذلك أسعار الأدوية والتحاليل الطبية والتصوير، والعمليات الجراحية باهظة الثمن التي تفوق قدرة ثلثي السكان، مع غياب أي دور رقابي رسمي لضبط تلك الأسعار.

تقول الشابة (ه. إ) بحديثها للمرصد السوري: خلال العام 2020 تعرض والدي الصيدلاني ( أ . إ) لكسر في منطقة الحوض مما اضطرنا لإجراء عمل جراحي عند أحد الأطباء المحليين، لكن ونتيجة قلة الخبرة تم تركيب “مفصل في منطقة الحوض” بسعر “2000”دولار أمريكي، لكن الطبيب اكتفى بتركيب صفائح بمنطقة المفصل وهو مانجم عنه وجود طرف أطول من طرف وهو ما انعكس على حركته.

تتابع : منذ مايقارب الشهر وبعد عذاب لأربع سنوات، قام أحد الأطباء بالرقة بتركيب “مفصل آخر” في منطقة الحوض لكن ومع الأيام بدأ يشتد الألم بشكل أكبر مع فقدان الحركة، وحين تم تصوير المنطقة شعاعياً تبين أن المفصل المركب صغير، ونتيجة لذلك تم كسر منطقة الحوض، مما أفقد والدي الحركة بشكل تام، وحين مراجعة الطبيب الجراح قال بالحرف الواحد بلهجته “روحم اشتكم “.

يؤكد نشطاء المرصد السوري، تعدد حالات العمل الجراحي غير المسؤول والتشخيص الخاطئ الذي سبب بأضرار كبيرة في حياة السكان، دون الاتجاه نحو المحاسبة والمساءلة من قبل الجهات المسؤولة.

من ناحية أخرى تضطر السيدة (ف . ع ) وهي مريضة بالتهاب القولون العصبي، للذهاب نحو العاصمة دمشق لمتابعة علاجها، وتقول :

خلال العام الفائت راجعت عيادة أحد الأطباء المحليين بالرقة، لتشخيص مرضي، وطلب عدة تحاليل وتصاوير ،وأقر لي بعمل جراحي “استئصال المرارة”، وهو ماتم بالفعل، لكن لم يتحسن وضعي الصحي ما بعد العملية ،وحين مراجعة طبيب داخلية في دمشق، قال لي: أن المرارة التي تم استئصالها ليست مسببة لمرضك، ولست بحاجة لعمل جراحي وإنما هو التهاب كولون عصبي، يحتاج العلاج المديد.

تضيف السيدة : بالرغم من عمري الستيني، لكنني خضعت لعمل جراحي كاد أن يودي بحياتي، نتيجة التشخيص الخاطئ، لكن أتمنى أن تتواجد بالرقة جهة طبية قانونية تحاسب الأطباء على التلاعب بحياة الناس