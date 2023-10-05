الطيران الحربي التركي يستهدف 11 موقعاً ومنشأة نفطية خلال أقل من نصف ساعة في عدة مناطق متفرقة شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار عنيف، ناجم عن تنفيذ طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التركي، غارة على مواقع نفطية في بلدة كرداهول، وراديو ستار بريف القحطانية شمال الحسكة، حيث تم استهدافها بأربع صواريخ، وسط معلومات عن تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة وتضرر الموقع نتيجة القصف. ومن جهة أخرى قصفت طائرة حربية ثانية، محطة سيكركا التابعة لبلدة معبدة بريف مدينة القامشلي، و وحاجز محركان وقرية الخربة بريف عامودا. بثلاث ضربات أسفرت عن أضرار مادية، وإصابة مدني بجروح كان قريباً من مكان الاستهداف.

على صعيد متصل، قصفت حربية للقوات التركية، محيط مخيم “روج ” الذي يضم عوائل” تنظيم الدولة الإسلامية” بالإضافة إلى مواقع عسكرية في قرية زغات بريف المالكية شمال الحسكة، وطال القصف كل من قرية سيمالكا و محطة تقل بقلّ للنفط و كتيبة ديرك بريف المالكية، وجبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 38 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة 6.

الضربات الجوية بالتفصيل:

-14 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة، و مواقع نفطية في بلدة كرداهول، وراديو ستار بريف القحطانية، ومحطة سيكركا،وحاجز محركان وقرية الخربة بريف عامودا، ومحيط مخيم “روج “، ومواقع عسكرية في قرية زغات بريف المالكية، وقرية سيمالكا و محطة تقل بقلّ للنفط و كتيبة ديرك بريف المالكية، وجبل عبدالعزيز بريف الحسكة، أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال منشأة في منطقة مشيرفة، وإصابة مدني في قرية الخرب.

-24 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة

– طريق M4 بالقرب من قربة حاصدوة

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر

– موقعاً قرب مستوصف حي ميسلون شرقي مدينة القامشلي

-حقل العودة النفطي في بلدة القحطانية

– منشأة نفطية بالقرب من محطة الكهرباء

– وموقع آخر في محيط محطة العودة النفطية

– معملاً لتصنيع قوالب الثلج، على الطريق الدولي،