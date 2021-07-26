الطيران الحربي الروسي يستهدف جبل الأكراد بأكثر من 5 غارات جوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 5 غارات جوية استهدفت خلالها محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، واتبعته قوات النظام بقصف صاروخي مكثف أيضاً.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول، تنفيذ طائرة حربية روسية عدة غارات جوية على تلال كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية استهدف حرش بنين ومناطق أُخرى في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف الصاروخي قريتي حميمات و الحميدية بريف حماة الغربي.