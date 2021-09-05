الطيران الحربي الروسي يستهدف محيط نقطة تركية في جبل الزاوية وقوات النظام تقصف بلدة بعشرات القذائف الصاروخية

شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الأحد، 9 غارات جوية استهدفت خلالها بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط كفريدين والشيخ سنديان بريف جسر الشغور غربي إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى استهداف محيط النقطة التركية في البارة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في كنصفرة بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، بينما استهدفت هيئة تحرير الشام اثنين من عناصر قوات النظام بالقناصات على محور كنصفرة، ما أدى لإصابتهما بجراح خطرة وسط معلومات عن مقتلهما.

وأشار المرصد السوري يوم أمس السبت، إلى أن هيئة تحرير الشام قصفت بالقذائف الصاروخية، تجمعات ومواقع قوات النظام في بلدة بسرطون بريف حلب الغربي.

وفي سياق ذلك، قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات الفصائل في قرية تديل بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.