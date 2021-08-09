الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على منطقة تأوي نازحيين سوريين شمالي إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “بوتين-أردوغان”، تحليقاً متواصلاً للطيران الحربي الروسي في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع تنفيذه لأكثر من 6 غارات جوية على منطقة حرش الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، حيث يتواجد في محيط المنطقة عدد كبير من النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمجموعات جهادية.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، أن طائرة حربية روسية بغارتين جويتين، مواقع الفصائل في محور دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية، كما قصفت صباح اليوم، بـ 3 غارات جوية استخدمت صواريخ شديدة الانفجار، أماكن في محيط بلدة البارة في ريف إدلب على مقربة من النقطة العسكرية التركية في المنطقة هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبذلك يرتفع عدد الغارات إلى 5 استهدفت ريفي إدلب وحماة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية المشيك ومواقع أخرى في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.