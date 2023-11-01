الطيران الحربي الروسي يشن غارتين جويتين على محيط قرية الحلوبة جنوبي إدلب

شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على محيط قرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر بجروح بليغة إثر قنصهما من قبل عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” على جبهة قرية الحاكورة في سهل الغاب غربي حماة.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.